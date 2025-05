O líder do Livre considerou "não ser normal o país do dinheiro fácil, não é normal o dinheiro fácil só para alguns".

No encerramento da campanha do partido, em Gaia, Rui Tavares lançou farpas a Luís Montenegro devido ao caso da Spinumviva, afirmando que "não é normal um primeiro ministro faça uma confusão total entre os planos pessoal, patrimonial, partidário e de chefe de executivo".



"Que seja normal a transparência, que seja normal mais responsabilidade", apelou, prometendo que com o Livre "estas duas coisas têm de acontecer, não é uma conversinha".