Rui Tavares sugere demissão de Nuno Melo

Isto depois da notícia do Expresso que dá conta de que aviões usados por Israel estiveram na Base das Lajes, nos Açores. O Ministério dos Negócios Estrangeiros responsabiliza o da Defesa, e Nuno Melo disse à Antena 1 que não comenta, para já o caso. Rui Tavares acredita que os caças F-35 podem ter sido usados para a operação militar em Gaza e, se assim for, Nuno Melo deve demitir-se.





critica ainda o facto de Nuno Melo ter, ao longo do dia, acusado os membros da flotilha humanitária de estarem a apoiar o Hamas. Nuno Melo afirmou que "há quem esteja do lado dos terroristas" e que ele está "do lado da democracia e da liberdade". O porta-voz do Livre diz que o centrista não está em posição de dar lições de moral a ninguém, caso tenha autorizado a passagem dos caças por Portugal. Em declarações à Antena 1 e Agência Lusa, o porta-voz do Livre. Nuno Melo afirmou que "há quem esteja do lado dos terroristas" e que ele está "do lado da democracia e da liberdade".









