Salário mínimo "é mesmo o mínimo, abaixo do qual não é admissível que alguém esteja a trabalhar" - Ana Mendes Godinho

Perante o intensificar dos protestos dos trabalhadores, a ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social reconhece que "estamos num momento em que é evidente que a valorização dos salários é crítica do ponto de vista social". Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, Ana Mendes Godinho assume que o salário mínimo "é mesmo o mínimo, abaixo do qual não é admissível que alguém esteja a trabalhar”.Contudo a ministra não se compromete com aumentos intercalares no âmbito do processo de avaliação da aplicação do Acordo de Rendimentos e Competitividade. Ainda assim, adianta que chamará a si o assunto se for o caso.Garante que o governo continuará a implementar medidas suplementares para a valorização do salário e, nesse sentido, anunciou que já em março vai ser lançada uma iniciativa dirigida às empresas que contratem jovens com contratos permanentes e um valor mínimo de 1.320 euros de vencimento. As empresas serão apoiadas pelo Estado no pagamento desse vencimento.Ana Mendes Godinho garante também que diariamente monitoriza os números do emprego e do desemprego e não acha, para já, "relevante" o aumento da taxa de desemprego durante cinco meses consecutivos, até porque há mais pessoas a entrar para o sistema.Nesta entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, a ministra revelou que já existem 90 empresas que manifestaram a intenção de integrar o projeto piloto para a introdução da semana dos 4 dias. E, entre os interessados, também há empresas do sector da indústria. As empresas têm agora até dia 15 de fevereiro para formalizar as suas intenções.Já quanto às despesas com teletrabalho, a ministra assegurou que após a aprovação da Agenda do Trabalho Digno, será publicado o diploma que define o limite das despesas.Relativamente à regulação das plataformas digitais a ministra lembra que na legislação em preparação independentemente do tipo de negócio, o trabalhador tem sempre os mesmos direitos e há uma responsabilidade solidaria de todos os intervenientes na cadeia, incluindo a plataforma. Uma solução que Ana Mendes Godinho define como "poderosa" para os trabalhadores: “A chaga da precariedade tem de ser combatida por todos”, diz a ministra.Nesta entrevista a ministra revelou ainda que, no âmbito do processo de digitalização do ministério, entra em vigor no próximo mês o apoio judiciário na hora para quem precisa de apoio no acesso à justiça.

O programa Conversa Capital, foi conduzido pelas jornalistas Rosário Lira (Antena1) e Catarina Almeida Pereira (Jornal de Negócios).





Uma entrevista para ouvir na íntegra este domingo depois do noticiário das 13h00.