"Saldo é positivo". Marcelo desculpa falhas do Governo com facto de não se esperar um apagão

O presidente da República considera positiva a atuação do Governo durante o apagão de segunda-feira, colocando na conta do inesperado e do ineditismo os aspetos que ultrapassaram as capacidades do executivo de Luís Montenegro e dos organismos chamados a agir durante a falta geral de energia.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que se deve aguardar pelas conclusões da comissão técnica independente que vai averiguar as ocorrências de segunda-feira passada para "se tirar lições para o futuro".



"Há um conjunto de vulnerabilidades que é preciso prevenir para o futuro", disse o presidente.



Os jornalistas confrontaram o presidente da República com a notícia da morte de uma idosa em consequência da falta prolongada de energia, mas acabou por não comentar essa informação agora conhecida.



Questionado sobre as posições do deputado do PSD Hugo Carneiro - que na CNN afirmou que as autoridades têm instrumentos que permitem identificar os acessos a registos e a chamadas telefónicas - Marcelo atribuiu certas declarações ao clima eleitoral.