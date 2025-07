É evidente que António Sampaio da Nóvoa cumpre os requisitos para poder ser apoiado pelo Livre. Já o foi há 10 anos. Não tendo ele mudado ideologicamente, não tendo o Livre mudado ideologicamente, faz sentido que possa ser um bom candidato. Outros haverá. Candidatos ou candidatas", disse, no programa Entre Políticos, onde, na sequência das desistências de António Vitorino e Augusto Santos Silva, salientou: "Espero certamente que surjam outros candidatos mais próximos daquele que é o nosso espaço político, coisa que ainda não aconteceu". admite que não haveria grandes obstáculos a um apoio ao ex-reitor da Universidade de Lisboa. ", disse, no programa Entre Políticos, onde, na sequência das desistências de António Vitorino e Augusto Santos Silva, salientou: "".Questionado sobre se seria mais fácil para o Livre apoiar Sampaio da Nóvoa do que candidatos já anunciados como António José Seguro ou António Filipe - o candidato que é, até agora, apoiado apenas pelo PCP -, Jorge Pinto reconhece a preferência ea um apoio ao ex-reitor da Universidade de Lisboa.

Em declarações na Antena 1, Jorge Pinto, deputado e membro do Grupo de Contacto do Livre, sublinhou que o, mas não escondeu que o antigo reitor reúne preferências dentro do partido.", afirmou.Para o deputado, caso não venha a concretizar-se uma candidatura de acordo com o perfil esperado pelo partido, terá de haver um processo de reflexão e ponderação que pode, inclusive, culminar na", disse.

PAN quer candidato que cumpra "agenda" do partido, PCP acredita que António Filipe "alarga" capacidade eleitoral



Pode e está a fazê-lo, muito, porque, como eu digo, o António Filipe não esconde a ninguém que é comunista, mas há muitas pessoas de ideias muito diferentes que, publicamente e poucas horas depois de anunciada a candidatura, vieram valorizar esse projeto de defesa da democracia, da Constituição e dos direitos", assinala Bruno Dias, que conclui: "Isso dá-nos alento e confiança para percebermos que existe essa abrangência, confluência e convergência de tantos democratas e patriotas". predominância da direita" que "vem desequilibrar o xadrez político", e afirma que é necessário "equilibrar ideologicamente" os diferentes valores que a sociedade portuguesa representa, desde logo, entende, porque António José Seguro não representa todos os valores que o partido quer ver defendidos em Belém. ", assinala Bruno Dias, que conclui: "".Já Inês Sousa Real, deputada e porta-voz do PAN, refere que tem havido, nas últimas eleições presidenciais, uma "" que "", e afirma que é necessário "" os diferentes valores que a sociedade portuguesa representa, desde logo, entende, porque António José Seguro não representa todos os valores que o partido quer ver defendidos em Belém.

não devem ser atropeladas" pelas eleições presidenciais nem pelo processo do Orçamento de Estado: "O PAN está internamente a fazer essa reflexão em relação aos nomes que irá apoiar ou até mesmo através de uma candidatura própria, porque queremos ter a certeza de que o nome que apoiamos, tal como já o fizemos no passado, por exemplo com a Ana Gomes, traduz e reflete os valores que defendemos".

Questionada sobre um eventual apoio do PAN à candidatura de uma personalidade como Sampaio da Nóvoa, Inês Sousa Real adianta que as eleições autárquicas "pelas eleições presidenciais nem pelo processo do Orçamento de Estado: "".Programa conduzido por João Alexandre da Antena 1.

Com o apoio declarado ao ex-deputado António Filipe, o PCP, mas também de outra fatia do eleitorado à esquerda.", disse, na Antena 1, Bruno Dias, membro do Comité Central do PCP.Segundo o ex-deputado, não há, no Partido Comunista Português, qualquer receio de que uma candidatura de uma figura com o perfil de Sampaio da Nóvoa possa encurtar o espaço eleitoral de António Filipe.", defende.No mesmo sentido, o ex-deputado do PCP insiste que António Filipe será capaz de "" a base eleitoral do partido.", exemplifica a deputada, que não considera essencial que as candidaturas seja extrapartidárias: "".