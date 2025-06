"Sampaio da Nóvoa tem um perfil de agregador da esquerda", defende Joana Mortágua

Sampaio da Nóvoa. O Bloco de Esquerda já disse que procura um perfil que tenha possibilidades de provocar convergências à esquerda, mas também encontrará dentro do seu espaço político bons candidatos às presenciais", disse, no programa Entre Políticos, a antiga deputada Joana Mortágua.Para a dirigente do BE,, ainda que, na Antena 1, Joana Mortágua refira que o calendário permite ter prudência na apresentação e análise das candidaturas."Julgo que ainda temos tempo para que se posicionem candidatos com o perfil que o Bloco de Esquerda determinou, candidatos que possam determinar convergências de partidos à esquerda, motivados pela defesa do direito internacional, que se posicionem contra a corrida ao armamento, pela defesa intransigente da Ucrânia e pelo reconhecimento do Estado da Palestina", disse.Quanto à candidatura de António José Seguro, a ex-deputada entende que não preenche o espaço idealizado pelos bloquistas: "Naturalmente que não"."É uma candidatura do espaço político da esquerda do Partido Socialista e é muito importante e salutar que tenha dado o passo que toda a gente dizia que seria mais do que provável", afirmou, na Antena 1, o socialista Pedro Vaz.O deputado e dirigente do PS assinala, no entanto, que o momento não é de declarar apoios oficiais e que, apesar de, no terreno, estar já um antigo líder socialista, serão os órgãos oficiais do partido a decidir se haverá, ou não, apoios a candidatos presidenciais., defende Pedro Vaz, que considera ainda que, não havendo outros candidatos da área do PS além de António José Seguro, o mais natural seria que os socialistas avançassem com um apoio oficial ao candidato:, disse, em declarações na Antena 1, onde rejeitou a ideia de um partido dividido: "O apoio [no Conselho Nacional do PSD] a Marques Mendes foi feito com praticamente todos os votos, portanto, não me parece que o partido esteja dividido".O social-democrata saúda ainda a entrada em campo do socialista António José Seguro: "A democracia é exatamente isso, é existirem várias possibilidades para que os portugueses possam, em consciência, escolher aquela pessoa que melhor se pode apresentar como presidente da República".