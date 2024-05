Santa Casa. Ministra do Trabalho anunciou novo provedor e criticou gestão de Ana Jorge

Foto: Lusa

Paulo Alexandre Sousa vai ser o novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O anúncio foi feito pela ministra do Trabalho e Segurança Social na audição desta tarde no Parlamento. A ministra Maria do Rosário Palma Ramalho garante que o perfil do novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi bem ponderado.