Santa Casa. PS e PSD admitem ouvir ex-provedor Santana Lopes no Parlamento

A possibilidade foi avançada na Antena 1, no, por Eurico Brilhante Dias., diz o deputado e ex-líder parlamentar do PS, que sublinha, no entanto, que essa será uma decisão da direção da bancada socialista no âmbito da Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social - que é presidida pelo socialista Eurico Brilhante Dias.Quanto ao nome que irá substituir Ana Jorge no cargo, o ex-líder parlamentar e antigo secretário de Estado da Internacionalização do Executivo de António Costa considera que o Governo de Luís Montenegro deve optar por uma figura com um perfil "acima de qualquer suspeita política". E acrescenta:

PSD admite "em teoria" a audição de Santana Lopes no Parlamento



Pelo PSD, Pedro Roque, deputado que integra a comissão parlamentar onde irão decorrer as audições requeridas sobre a exoneração da Mesa da Santa Casa, afirma que a audição de Santana Lopes pode ser uma possibilidade:Em declarações no programa, o deputado social-democrata prefere salientar, no entanto, o que diz ser um "virar de página" por parte do atual Governo, tendo em conta que "os fins a que a Santa Casa se propôs não estavam a ser cumpridos"., sublinha Pedro Roque, que acredita que o perfil será de um "gestor".

PCP "preocupado" com mudanças promovidas pelo Governo



O PCP mostra dúvidas em relação à estratégia do Governo e considera que o Executivo de Luís Montenegro deve esclarecer as alterações na Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa., diz, na Antena 1, o comunista Duarte Alves, que também admite a possibilidade se ser alargado o leque de personalidades a ouvir na Assembleia da República.