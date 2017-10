Santana Lopes avança com candidatura à liderança do PSD

RTP10 Out, 2017, 10:23 / atualizado em 10 Out, 2017, 11:37 | Política

A candidatura do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa já era dada como certa nas hostes laranjas e foi agora confirmada pela RTP.



O ex-autarca da Figueira da Foz e de Lisboa tenta o regresso a um cargo que ocupou em 2004. Apesar de só ter chegado à liderança uma vez, Santana repetiu as tentativas ao longo das últimas décadas.



Em 1996, perde contra Marcelo Rebelo de Sousa – atual Presidente da República e com quem Santana se reuniu na segunda-feira. Enfrenta Durão Barroso em 2000, mas também sai derrotado. É pela mão do próprio Durão que acaba por chegar à liderança do PSD, quando, em 2004, o então primeiro-ministro português abandona o Governo e o partido para chefiar a Comissão Europeia.

Diretas em janeiro

Fica pouco tempo. No ano seguinte, Santana perde as legislativas contra José Sócrates e abandona também a liderança social-democrata. “Não vou estar por aqui mas vou andar por aí”, avisa desde já. Em 2008, Santana tenta o regresso à presidência do partido mas perde para Manuela Ferreira Leite.Agora, em 2017, Santana regressa à corrida, depois de anos como provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. É o segundo candidato à liderança do PSD, depois de Rui Rio ter confirmado que vai avançar. O ex-autarca do Porto vai oficializar a candidatura esta quarta-feira em Aveiro.No universo dos possíveis candidatos segue-se ainda Miguel Pinto Luz, nome lançado por Miguel Relvas há algumas semanas em entrevista ao Expresso. É vice-presidente da câmara de Cascais e liderou a distrital de Lisboa até junho de 2017.Na noite de segunda-feira, o Conselho Nacional do PSD decidiu que as eleições diretas se vão realizar a 13 de janeiro.Pela primeira vez, o candidato mais votado terá de conseguir maioria absoluta para ser eleito presidente. No caso de haver mais de dois candidatos e de nenhum obter mais de metade dos votos a 13 de janeiro, uma segunda volta irá realizar-se no dia 20 de janeiro.Com novo líder eleito, segue-se o congresso de 16, 17 e 18 de fevereiro, com a inscrição dos delegados a ser realizada até 25 de janeiro.O secretário-geral do PSD anunciou ainda que o próximo Congresso será também de revisão estatutária: as propostas de alteração devem ser apresentadas até 31 de janeiro. É também até ao fim do primeiro mês de 2018 que devem ser entregues as propostas temáticas para o congresso.