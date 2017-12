Santana Lopes espera que saída de Centeno não complique Ministério das Finanças

O candidato à liderança do PSD diz parecer bem para Portugal a candidatura de Centeno: "Sempre que um português se candidata a um cargo de relevo nas instâncias internacionais, isso deve ser motivo de satisfação."



Mas "neste caso há uma preocupação conexa que é o modo como irá funcionar o Ministério das Finanças".



Santana lopes diz que esta candidatura só é possível "graças à boa imagem" e "aos bons resultados de Portugal", o que "decorre" não só do trabalho do atual Governo, como também do Governo anterior.