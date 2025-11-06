Santana Lopes não fecha a porta à liderança dos municípios portugueses

"Eu não quero que pensem que estou a candidatar-me seja ao que for, quanto ao resto vários presidentes de Câmara me têm colocado essa hipótese e não fechei a porta 100%, apesar de primeiramente ter dito que não", afirmou o presidente da Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra,

Confrontado com essa possibilidade, o autarca, que inicia agora o segundo mandato consecutivo, eleito pela coligação PSD/CDS-PP, reiterou que não fecha a porta, mas "que não tem vontade".

"Sinceramente [não tenho vontade], prefiro ficar assim como estou", frisou Santana Lopes aos jornalistas, no final da sessão de Câmara de hoje da Figueira da Foz.

O presidente da autarquia figueirense disse que alguns autarcas da região Centro consideraram importante que fosse o presidente da ANMP pela região, argumento a que foi sensível.

"Não fechei a porta como fecharia a outras hipóteses, de facto", assumiu, sem entrar em detalhes, referindo que tem sido abordado, embora espere que "haja outro alguém".

Nas eleições autárquicas de 12 de outubro, o PSD venceu o maior número de câmaras nas eleições autárquicas de domingo, recuperando a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que pertencia ao PS desde 2013, e triunfou nos cinco municípios mais populosos do país.

Os social-democratas, com listas próprias, ou em coligações, venceram em 136 municípios contra 128 do PS, quando em 2021 tinha triunfado em 114, contra 149 dos socialistas.