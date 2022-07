Santana Lopes recusa cerco político ao Chega de André Ventura

Paulo Novais - Lusa

Foi um encontro rápido, menos de 20 minutos, mas pleno de significado. O presidente da Câmara da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, ao contrário do que tem acontecido no Parlamento, recusou o cerco político a André Ventura.