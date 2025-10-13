Santana Lopes reeleito na Figueira da Foz à frente da coligação PSD/CDS-PP

De acordo com os dados do Ministério da Administração Interna, depois de apuradas as 17 freguesias do concelho, a coligação PSD/CDS-PP venceu as eleições autárquicas de domingo, na Figueira da Foz, com 58,85% dos votos, seguida do PS, com 19,47%, e do Chega, em terceiro lugar, com 9,95%.

Os resultados garantem à coligação vencedora a maioria absoluta de seis mandatos, no total de nove do executivo camarário, com o PS a obter dois e o Chega, um.

Nas autárquicas de 2021, Pedro Santana Lopes foi eleito para a presidência da Câmara da Figueira da Foz como independente, à frente da candidatura Figueira A Primeira, com uma vantagem de 619 votos sobre o PS e sem conseguir maioria na Assembleia Municipal.

Santana Lopes foi eleito pela primeira vez para a Câmara da Figueira em 1997, como candidato do PPD/PSD, cumprindo o mandato até 2021.