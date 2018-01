Santana pede desculpas pelos erros do seu Governo

No entanto, o candidato considerou que nunca cometeu erros em matéria de política interna e política externa que justifiquem qualquer pedido de desculpas.



Antes do discurso final da convenção da candidatura Santana Lopes avisou o primeiro-ministro António Costa que caso ganhe as diretas no PSD não vai ser mais brando do que Pedro Passos Coelho.



Uma comunicação sobre o futuro mas também sobre o passado, como conta a jornalista Susana Barros.



As eleições diretas do PSD decorrem dia 13 e o último e decisivo debate é na rádio no dia 11, numa transmissão em simultâneo na Antena 1 e na TSF.