Santos Silva fora da corrida presidencial

Pedro de Góis - RTP

Na semana passada, o antigo ministro e ex-Presidente da Assembleia da República anunciara que a decisão de António Vitorino de não avançar para a corrida presidencial o motivara a nova reflexão, até por considerar as candidaturas já oficializadas “não cumprem os requisitos mínimos”.



Além de Luís Marques Mendes e de Henrique Gouveia e Melo, entre os concorrentes às eleições presidenciais está o do antigo líder do PS António José Seguro, anteriormente criticado por Augusto Santos Silva, mas que o, agora, ex-candidato a candidato não exclui apoiar.