Santos Silva rejeita proposta de 15.º mês sem impostos para não "sacrificar contribuições"

"Nós devemos melhorar as coisas, mas não devemos melhorar as coisas sacrificando a nossa capacidade de ter as contribuições para o sistema de previdência e os impostos para o sistema de solidariedade que precisamos para que o sistema de Segurança Social seja sustentável", afirma, em entrevista à Antena 1, Augusto Santos Silva. Na última semana, a CIP propôs ao Governo um "Pacto Social" com 30 medidas, entre as quais o pagamento voluntário pelas empresas do 15.º mês aos trabalhadores, mas isento de contribuições e impostos.





Nesse sentido, Santos Silva avisa para "vantagens imediatas" - que podem ter como consequência as "pensões futuras ficarem mais em causa" - e para uma eventual "miopia económica". E esclarece que a posição de fundo em relação à matéria é "frontalmente contrária a toda e qualquer medida que signifique por em causa ou enfraquecer o sistema de Segurança Social em Portugal".

Questionado sobre o resultado das eleições regionais da Madeira, o presidente da Assembleia da República considera que, apesar de ter perdido a maioria absoluta e estar agora em negociações para encontrar uma solução de governação, Miguel Albuquerque, líder do PSD-Madeira e atual presidente do Governo Regional, tem condições para governar.



"Parece ter condições para um governo estável de quatro anos, o que, do meu ponto de vista, é positivo. Eu considero a estabilidade política um elemento positivo", sublinha, em entrevista à Antena 1, Augusto Santos Silva, que garante ter já "cumprimentado" a coligação vencedora do ato eleitoral madeirense, e assinala: "Também é claro quem é oposição. É, como é tradicional, o Partido Socialista".

Relativamente ao incidente protagonizado na manhã desta terça-feira por jovens ativistas, que atiraram ovos com tinta verda ao ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, Augusto Santos silva apela a um comportamento cívico por parte de quem protesta.



Recordou ainda alguns episódios dos últimos meses, por parte deste grupo de jovens, e sublinhou que é preciso agir para evitar consequências mais graves.



