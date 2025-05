"São tempos duros e difíceis para a esquerda". Pedro Nuno anuncia demissão da liderança do PS

(em atualização)







"São tempos duros e difíceis para a esquerda. São tempos duros e difíceis para o Partido Socialista", começou por declarar Pedro Nuno Santos, acrescentando que "foi uma campanha alegre, entusiasmada, com a participação de um partido que estava unido".







O PS não provocou estas eleições, continuou o líder socialista, mas queria "vencê-las".



"Fizemos uma boa campanha, mas nós não conseguimos ganhar estas eleições. O povo português falou com clareza e nós, como sempre (...) respeitamos a decisão do povo português".



Pedro Nuno contactou já Luís Montenegro para o felicitar pela vitória e pediu que "saiba honrar a confiança que os portugueses lhe deram".



"A mim não cabe ser o suporte deste Governo. E penso que este papel também não deve caber ao Partido Socialista", declarou Pedro Nuno Santos.





O líder socialista considerou que Luís Montenegro "não tem idoneidade necessária para o cargo de primeiro-ministro e as eleições não alteraram essa realidade". Além disso, o líder social-democrata, na opinião de Pedro Nuno, "lidera um Governo que falhou a vários níveis no último ano" e apresentou um programa "que vai contra os princípios e valores do Partido Socialista".



"Estas são, na minha opinião, mais do que razões suficientes para que o Partido Socialista não suporte um Governo, nem dê suporte a um Governo de Luís Montenegro".





Pedro Nuno Santos lamentou ainda que a extrema-direita tenha crescido.



"Cresceu muito, tornou-se mais violenta, mais agressiva e mais mentirosa", afirmou. "Sentimos ao longo desta campanha a agressividade, a violência e a mentira da extrema-direita que, infelizmente, cresceu".



E sublinhou: "A extrema-direita deve ser combatida, sem complacência, com coragem e firmeza, sem medo".





Numa breve reflexão enquanto líder do PS, Pedro Nuno agradeceu ao partido por ter estado unido.



"Acho que honrei a história do partido. Foi isso que tentei fazer", disse. "Tenho muito orgulho no partido que liderei, tenho muito orgulho no trabalho que fizemos, tenho muito orgulho no Partido Socialista".



E agradecendo a todos os militantes e apoiantes, assumiu ainda as "responsabilidades como líder do partido" e anunciou que vai pedir "eleições internas à Comissão Nacional".



Eleições às quais não se vai candidatar, como afirmou. E citando Mário Soares: "só é vencido quem desiste de lutar".





"Eu não desistirei de lutar. Até breve. Obrigado a todos", terminou.