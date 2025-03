Pedro Nuno Santos descreveu a saúde como a área de maior falhanço do Governo da AD. O PS arrancou as sessões temáticas para recolher propostas para o programa eleitoral.

Entre as medidas apresentadas, o líder do partido sugeriu que parte dos dividendos da Caixa Geral de Depósitos sejam usados para uma conta-corrente do Estado de modo a permitir o financiamento às autarquias para a construção de casas.