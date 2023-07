Tiago Petinga - Lusa

Com a designaçao de "Sua Saúde", Sistema Universal de Acesso à Saúde, a proposta traz liberdade de escolha ao utente sem os custos acrescidos que um seguro de saúde implica.



O sistema é universal e financiado como até aqui pelo Orçamento do Estado. Com esta iniciativa, os liberais pretendem iniciar o debate sobre o serviço de saúde.



Mais pormenores no ytrabalho da jornalista da Antena 1 Madalena Salema.