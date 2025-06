Saúde mantém Ana Povo e entra o economista Francisco Gonçalves para a Gestão da Saúde

Os nomes dos dois secretários de Estado do Ministério da Saúde, o mesmo número que estavam no anterior Governo, constam da lista de 43 secretários de Estado proposta pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e que foi aceite hoje pelo Presidente da República.

Francisco Gonçalves é licenciado e mestre em economia e doutorado em gestão, tendo assumido vários cargos como docente auxiliar convidado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, membro da comissão executiva do Hospital Beatriz Ângelo, diretor de gestão de tecnologias de saúde no grupo Luz Saúde, vogal do conselho de administração do Instituto Português de Oncologia no Porto e investigador Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS).

O novo secretário de Estado da Gestão da Saúde substitui Cristina Vaz Tomé, que em novembro de 2024 viu a ministra Ana Paula Martins chamar a si a competência direta do INEM, depois da polémica nos atrasos do socorro devido à greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar.

Na altura, a ministra da Saúde justificou a decisão de passar o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para a sua dependência direta com a "prioridade enorme" que o instituto representava, devido ao alarme social provocado na altura, que evidenciou a falta de meios humanos na resposta pré-hospitalar.

No mesmo despacho que reformulou as competências das secretárias de Estado, publicado em maio de 2024, Ana Paula Martins também retirou a competência da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) a Ana Povo.

A médica Ana Povo é doutorada pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e tem um MBA em organização e sistemas de saúde, além de ser investigadora, docente universitária e membro do SiNATS - Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde do Infarmed.

O Presidente da República deu hoje posse ao primeiro-ministro e aos 16 ministros do XXV Governo Constitucional, o segundo executivo PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro.

A posse dos secretários de Estado está marcada para sexta-feira, às 12:00, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.