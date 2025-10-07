Se for presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte vai mexer pouco no STOP

por Camila Vidal
Foto: Camila Vidal

O social-democrata Pedro Duarte, candidato PSD/CDS-PP/IL à Câmara Municipal do Porto, visitou o centro comercial STOP e descartou a possibilidade de a câmara comprar o espaço.

Rejeita uma visão "dirigista" e prefere ver a "iniciativa privada" nos destinos do centro comercial convertido em espaço de criação artística.
O candidato diz ainda que "ao contrário daquilo que pode ser uma ideia ainda generalizada na cidade" de que o STOP está ao abandono, a criação naquele espaço é "notável" e "a estruturara organizativa" do centro dá, nesta altura, "garantias" de que é possível trabalhar no futuro.
Pedro Duarte encontrou, à entrada do STOP, a comitiva do Livre. Os candidatos não trocaram grandes palavras e o percurso não se cruzou, mas houve um desafio lançado por Hélder Sousa, candidato pelo partido da papoila. Se o futuro do STOP estiver em risco e apenas "se não houver outra hipótese", a autarquia deve comprar o espaço, para que não se perca "do uso público".
O centro comercial STOP funciona em condições precárias. Há proprietários em desacordo sobre a gestão do espaço e incerteza quanto ao futuro. Em 2023, chegou a fechar portas por ordem da Câmara liderada por Rui Moreira, deixando dezenas de artistas sem "casa". A Câmara alegou problemas com as licenças e de segurança, mas cedeu aos protestos e reabriu o espaço pouco depois, com bombeiros sempre à porta durante vários meses.
