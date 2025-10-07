Se for presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte vai mexer pouco no STOP
O social-democrata Pedro Duarte, candidato PSD/CDS-PP/IL à Câmara Municipal do Porto, visitou o centro comercial STOP e descartou a possibilidade de a câmara comprar o espaço.
Rejeita uma visão "dirigista" e prefere ver a "iniciativa privada" nos destinos do centro comercial convertido em espaço de criação artística.O candidato diz ainda que "ao contrário daquilo que pode ser uma ideia ainda generalizada na cidade" de que o STOP está ao abandono, a criação naquele espaço é "notável" e "a estruturara organizativa" do centro dá, nesta altura, "garantias" de que é possível trabalhar no futuro. Pedro Duarte encontrou, à entrada do STOP, a comitiva do Livre. Os candidatos não trocaram grandes palavras e o percurso não se cruzou, mas houve um desafio lançado por Hélder Sousa, candidato pelo partido da papoila. Se o futuro do STOP estiver em risco e apenas "se não houver outra hipótese", a autarquia deve comprar o espaço, para que não se perca "do uso público". O centro comercial STOP funciona em condições precárias. Há proprietários em desacordo sobre a gestão do espaço e incerteza quanto ao futuro. Em 2023, chegou a fechar portas por ordem da Câmara liderada por Rui Moreira, deixando dezenas de artistas sem "casa". A Câmara alegou problemas com as licenças e de segurança, mas cedeu aos protestos e reabriu o espaço pouco depois, com bombeiros sempre à porta durante vários meses.