Sebastião Bugalho considera que sucesso do Governo de Montenegro é ser "brutalmente reformista"

Em entrevista a Vítor Gonçalves no programa “Grande Entrevista”, Sebastião Bugalho, eurodeputado e porta-voz do PSD, disse que o grande sucesso do Governo de Luís Montenegro “é ser brutalmente reformista”., acrescentando que “o revés é que isso ainda não passou para a opinião pública e ainda não tocou na vida de todos os portugueses”. “Mas vai tocar”, garantiu.“Não é por alguém mentir com cara séria que a sua mentira passa a ser séria”, disse, explicando que as casas em causa “não são casas para residir, mas sim casas para proteção social”. “Não tem nada que ver com a política de habitação do Governo”, acrescentou, afirmando que Carneiro “ou foi enganado ou está a tentar enganar os portugueses”.“Sabiam e não disseram a ninguém”, afirma.“O PS foi o partido que fez mais para os imigrantes serem estigmatizados. Não soube integrá-los nem geri-los como devia”, acrescentou.Questionado sobre o seu percurso no partido, Sebastião Bugalho disse que não tenciona deixar o Parlamento Europeu. “Estou empenhado em cumprir o meu mandato”, declarou, afastando também um caminho que o conduza até São Bento.“Quanto mais tempo estou no Parlamento Europeu e conheço ex-primeiros-ministros, mais percebo que essas funções de liderança e de protagonismo decisional não são para qualquer um. E eu estou convencido que não são para mim”, asseverou.