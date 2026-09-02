Sebastião Bugalho não percebe moção de censura e pergunta o que falta Luís Neves responder

Sebastião Bugalho não percebe moção de censura e pergunta o que falta Luís Neves responder

Em entrevista à RTP, o porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, disse não perceber a moção de censura apresentada pelo Chega ao Governo, afirmando que é "uma derrota parlamentar pré-anunciada" para partido.

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Sebastião Bugalho acusou Ventura de "querer antecipar a sentença antes de fazer perguntas", ao avançar com uma moção de censura antes da comissão de inquérito ao ministro da Administração Interna, Luís Neves.

"Era a mesma coisa que estarmos num tribunal e condenarmos alguém antes do julgamento", disse o eurodeputado.

Sebastião Bugalho acusa ainda Ventura de dar uma justificação "quase excêntrica" para a moção de censura e pergunta: "O que falta responder? Quantas mais vezes é que o ministro tem de se explicar?".
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