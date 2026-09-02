Sebastião Bugalho não percebe moção de censura e pergunta o que falta Luís Neves responder

Sebastião Bugalho acusou Ventura de "querer antecipar a sentença antes de fazer perguntas", ao avançar com uma moção de censura antes da comissão de inquérito ao ministro da Administração Interna, Luís Neves.



"Era a mesma coisa que estarmos num tribunal e condenarmos alguém antes do julgamento", disse o eurodeputado.



Sebastião Bugalho acusa ainda Ventura de dar uma justificação "quase excêntrica" para a moção de censura e pergunta: "O que falta responder? Quantas mais vezes é que o ministro tem de se explicar?".