Política
Sebastião Bugalho não percebe moção de censura e pergunta o que falta Luís Neves responder
Em entrevista à RTP, o porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, disse não perceber a moção de censura apresentada pelo Chega ao Governo, afirmando que é "uma derrota parlamentar pré-anunciada" para partido.
"Era a mesma coisa que estarmos num tribunal e condenarmos alguém antes do julgamento", disse o eurodeputado.
Sebastião Bugalho acusa ainda Ventura de dar uma justificação "quase excêntrica" para a moção de censura e pergunta: "O que falta responder? Quantas mais vezes é que o ministro tem de se explicar?".