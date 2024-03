Secretário-geral adjunto do PS reconhece que resultado da projeção "fica aquém das expectativas"

João Torres, secretário-geral adjunto do Partido Socialista, reconhece que o resultado da projeção da Católica para a RTP "fica aquém das expectativas que tínhamos e para as quais trabalhamos com muito afinco".

"Mas a democracia é assim mesmo e agora o que é fundamental é aguardar pela evolução da divulgação dos resultados eleitorais", acrescenta.



Naquela que foi a primeira reação formal do PS à projeção da Católica para a RTP, o secretário-geral adjunto do PS começou por saudar a descida da abstenção e agradeceu a todos os que confiaram o voto no PS.