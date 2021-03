Secretário-geral do PS diz que a direita tem "zero ideias" para dar a volta à economia

O líder do PS acusou PSD e CDS de se coligarem para enfraquecer o governo. António Costa disse que PS não vai usar as autárquicas como jogada política. Ao que a RTP apurou, o secretário-geral socialista descarta a ideia avançada por Eduardo Cabrita de realizar as próximas eleições em mais do que um dia.