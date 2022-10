Segurança Social. Ana Mendes Godinho rejeita ter dado dados falsos sobre sustentabilidade

A Ministra do Trabalho e da Segurança Social rejeita que tenha dado números falsos sobre a sustentabilidade da Segurança Social, para justificar a atualização das pensões, no próximo ano. A governante volta a garantir que a fórmula de cálculo será cumprida em 2023 e que o governo vai assegurar que não haverá perda do poder de compra, em 2024.