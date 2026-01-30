Política
Seguro continua a somar apoios. Candidatos rumam ao distrito de Aveiro no terceiro dia de campanha
No terceiro dia de campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais, os dois candidatos vão estar no distrito de Aveiro. A nove dias das eleições, Seguro continua a somar apoios. Os últimos vieram de Gouveia e Melo e Ramalho Eanes.
O candidato apoiado pelo PS prevê fazer três ações de campanha esta sexta-feira, duas no distrito de Aveiro e uma no de Viseu.
A agenda do candidato mais votado na primeira volta arranca com uma visita durante a manhã ao Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado, em São João da Madeira, seguindo-se uma visita ao Grupo Simoldes Aço, em Oliveira de Azeméis. A campanha encerra com um jantar em Viseu às 19h30.
Já André Ventura cancelou a arruada prevista para a manhã desta sexta-feira, em Espinho, e vai participar numa recolha de bens essenciais para as populações afetadas pelo mau tempo.
O candidato e líder do Chega “irá organizar uma recolha de bens de primeira necessidade para apoiar as populações afetadas pela última tempestade”, no Largo da Câmara Municipal de Espinho, indicou a candidatura numa mensagem divulgada à comunicação social.
Na quinta-feira, a candidatura presidencial de António José Seguro também decidiu cancelar a sessão de campanha prevista para essa noite em Almeirim, no distrito de Santarém, devido à tempestade que afetou a região e ativou planos de emergência no distrito.
Seguro soma apoios
António José Seguro continua a receber apoios de importantes figuras políticas. Os mais recentes vieram de Gouveia e Melo e Ramalho Eanes.
O ex-candidato presidencial Gouveia e Melo anunciou que vai votar "útil" em António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais, considerando que o adversário, André Ventura, procura sobretudo afirmar-se como alternativa governativa.
"Avaliando o posicionamento dos candidatos, e na convicção de que um se procura afirmar sobretudo como alternativa governativa, o meu voto útil será no doutor António José Seguro", escreve Henrique Gouveia e Melo, numa nota que enviou à agência Lusa.
Gouveia e Melo, que se candidatou à Presidência sem o apoio de qualquer partido, ficou em quarto lugar na primeira volta das eleições, no passado dia 18. O ex-chefe do Estado-Maior da Armada obteve 12% dos votos, tendo ficado atrás de António José Seguro (31%), André Ventura (23%) e Cotrim Figueiredo (16%), mas à frente de Marques Mendes (11%).
No mesmo dia, o antigo presidente da República António Ramalho Eanes também declarou apoio a Seguro, com quem se identifica “no pensamento democrático” e partilha o entendimento sobre competências e exercício da função de chefe de Estado. Telejornal | 29 de janeiro de 2026
António Ramalho Eanes recebeu António José Seguro no seu gabinete, em Lisboa, na quinta-feira e numa nota à agência Lusa, o antigo chefe de Estado referiu que, “respeitando todos os Portugueses”, mesmo os que não entendem a democracia da mesma forma, manifestou o “apoio a António José Seguro para a função de presidente da República”.
“E faço-o por considerar que um candidato presidencial que, repetidamente, defende a importância da coesão da sociedade e a ‘dignidade’, num país ‘onde ninguém fique para trás’ – como António José Seguro tem referido – é, nitidamente, um português com o qual tenho uma identificação no pensamento democrático”, justificou.
A campanha oficial para o segundo sufrágio dura dez dias, terminando a 6 de fevereiro, véspera do dia de reflexão para as eleições de domingo, 8 de fevereiro.
Os cidadãos que até quinta-feira, 29 de fevereiro, se inscreveram para votar antecipadamente em mobilidade poderão exercer o direito de voto no próximo domingo, 1 de fevereiro, no concelho que escolheram.
