Seguro continua a somar apoios. Candidatos rumam ao distrito de Aveiro no terceiro dia de campanha

Seguro soma apoios

O ex-chefe do Estado-Maior da Armada obteve 12% dos votos, tendo ficado atrás de António José Seguro (31%), André Ventura (23%) e Cotrim Figueiredo (16%), mas à frente de Marques Mendes (11%).

Telejornal | 29 de janeiro de 2026

c/ Lusa

O candidato apoiado pelo PS prevê fazer três ações de campanha esta sexta-feira, duas no distrito de Aveiro e uma no de Viseu.A agenda do candidato mais votado na primeira volta arranca com uma visita durante a manhã ao Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado, em São João da Madeira, seguindo-se uma visita ao Grupo Simoldes Aço, em Oliveira de Azeméis. A campanha encerra com um jantar em Viseu às 19h30.O candidato e líder do Chega “irá organizar uma recolha de bens de primeira necessidade para apoiar as populações afetadas pela última tempestade”, no Largo da Câmara Municipal de Espinho, indicou a candidatura numa mensagem divulgada à comunicação social.António José Seguro continua a receber apoios de importantes figuras políticas. Os mais recentes vieram de Gouveia e Melo e Ramalho Eanes."Avaliando o posicionamento dos candidatos, e na convicção de que um se procura afirmar sobretudo como alternativa governativa, o meu voto útil será no doutor António José Seguro", escreve Henrique Gouveia e Melo, numa nota que enviou à agência Lusa.Gouveia e Melo, que se candidatou à Presidência sem o apoio de qualquer partido, ficou em quarto lugar na primeira volta das eleições, no passado dia 18.António Ramalho Eanes recebeu António José Seguro no seu gabinete, em Lisboa, na quinta-feira e numa nota à agência Lusa, o antigo chefe de Estado referiu que,“E faço-o por considerar que um candidato presidencial que, repetidamente, defende a importância da coesão da sociedade e a ‘dignidade’, num país ‘onde ninguém fique para trás’ – como António José Seguro tem referido – é, nitidamente, um português com o qual tenho uma identificação no pensamento democrático”, justificou.A campanha oficial para o segundo sufrágio dura dez dias, terminando a 6 de fevereiro, véspera do dia de reflexão para as eleições de domingo, 8 de fevereiro.Os cidadãos que até quinta-feira, 29 de fevereiro, se inscreveram para votar antecipadamente em mobilidade poderão exercer o direito de voto no próximo domingo, 1 de fevereiro, no concelho que escolheram.