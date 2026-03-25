Seguro convoca Conselho de Estado para discutir "segurança e defesa"

segurança e defesa, lê-se no portal da Presidência. "O presidente da República convocou o Conselho de Estado para o próximo dia 17 de abril, pelas 15h00, no Palácio de Belém, tendo como tema

O então candidato a Belém indicava ainda pretender ouvir as chefias militares e os partidos, tendo em vista "manter o consenso nacional".



c/ Lusa

António José Seguro convocou a sua primeira reunião do Conselho de Estado como presidente da República para o próximo dia 17 de abril, elegendo “segurança e defesa” como tema., que decorrerá de 6 a 10 de abril.Recorde-se que, no debate para a segunda volta das eleições presidenciais,Seguro sustentou, também enquanto candidato, que