Política
Guerra na Ucrânia
Seguro convoca Conselho de Estado para discutir "segurança e defesa"
A reunião do órgão consultivo da Presidência da República vai realizar-se a 17 de abril, a partir das 15h00, no Palácio de Belém.
António José Seguro convocou a sua primeira reunião do Conselho de Estado como presidente da República para o próximo dia 17 de abril, elegendo “segurança e defesa” como tema."O presidente da República convocou o Conselho de Estado para o próximo dia 17 de abril, pelas 15h00, no Palácio de Belém, tendo como tema segurança e defesa, lê-se no portal da Presidência.
A reunião dos conselheiros de Estado em Belém vai ter lugar na sequência da primeira presidência aberta, que decorrerá de 6 a 10 de abril.
Recorde-se que, no debate para a segunda volta das eleições presidenciais, Seguro havia afirmado que, caso vencesse nas urnas, a sua primeira reunião do órgão consultivo da Presidência visaria "debater a questão da segurança e da defesa".O então candidato a Belém indicava ainda pretender ouvir as chefias militares e os partidos, tendo em vista "manter o consenso nacional".
Seguro sustentou, também enquanto candidato, que a "Europa e Portugal têm de reforçar a sua autonomia estratégica" para garantir meios de defesa "mais eficientes", defendendo mesmo planos anti-corrupção para este investimento.
c/ Lusa
A reunião dos conselheiros de Estado em Belém vai ter lugar na sequência da primeira presidência aberta, que decorrerá de 6 a 10 de abril.
Recorde-se que, no debate para a segunda volta das eleições presidenciais, Seguro havia afirmado que, caso vencesse nas urnas, a sua primeira reunião do órgão consultivo da Presidência visaria "debater a questão da segurança e da defesa".O então candidato a Belém indicava ainda pretender ouvir as chefias militares e os partidos, tendo em vista "manter o consenso nacional".
Seguro sustentou, também enquanto candidato, que a "Europa e Portugal têm de reforçar a sua autonomia estratégica" para garantir meios de defesa "mais eficientes", defendendo mesmo planos anti-corrupção para este investimento.
c/ Lusa