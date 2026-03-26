Irão quer Líbano incluído em qualquer cessar-fogo

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anfitrião do seu primeiro serviço mensal de oração cristã no Pentágono desde o início da guerra no Irão, rezou hoje para que "cada disparo encontre o seu alvo".



"Todos os meses é apropriado estar aqui," afirmou Hegseth aos funcionários civis e militares reunidos. "Ainda mais apropriado este mês, neste momento, dado o que dezenas de milhares de americanos estão a fazer neste momento."



O secretário da Defesa leu uma oração que disse ter sido dada pela primeira vez por um capelão militar às tropas que capturaram o então Presidente Nicolás Maduro da Venezuela.



"Que cada disparo encontre o seu alvo contra os inimigos da justiça e da nossa grande nação," rezou Hegseth durante o serviço transmitido em direto. "Concede-lhes sabedoria em cada decisão, resistência para o teste que têm pela frente, unidade inquebrável e uma violência esmagadora de ação contra aqueles que não merecem misericórdia."



Hegseth invoca frequentemente a sua fé evangélica como chefe das forças armadas, retratando uma nação cristã a tentar vencer os seus inimigos com poder militar.



"Persegui os meus inimigos e alcancei-os, e não voltei atrás até que foram consumidos," leu hoje nos Salmos.



Durante a guerra crescente do Irão e conflitos globais, a retórica cristã de Hegseth tem atraído um novo escrutínio, incluindo a sua defesa passada das Cruzadas, as brutais guerras medievais que colocaram cristãos contra muçulmanos.



Declarar a fé é comum na vida pública americana, em todos os partidos políticos e tradições religiosas.



Assistentes do Pentágono e defensores de Hegseth recorrem a exemplos da história, como o apoio do Presidente Franklin D. Roosevelt à distribuição de Bíblias às tropas.



Hegseth cita regularmente George Washington, que pressionou para estabelecer o corpo de capelães militares e vai muitas vezes além dos habituais pedidos para que Deus abençoe o país ou as suas tropas.



Na semana passada, pediu aos americanos que rezassem pelos membros das forças armadas "em nome de Jesus Cristo."



Hoje, voltou a rezar em nome de Jesus.



Hegseth pertence à Comunhão das Igrejas Evangélicas Reformadas, uma rede conservadora cofundada pelo autodenominado nacionalista cristão Doug Wilson.



Pastores da CREC compareceram nos serviços de Hegseth no Pentágono pelo menos três vezes, incluindo Wilson que pregou naquele local em fevereiro.



Na segunda-feira foi apresentado um processo judicial sobre os serviços pelos americanos Unidos pela Separação da Igreja e do Estado.



O grupo de defesa apresentou um processo semelhante contra o Departamento do Trabalho, onde a Secretária Lori Chavez-DeRemer organiza encontros de oração mensais inspirados em Hegseth.



O processo pretende fazer cumprir um pedido de registos públicos de dezembro, solicitando ao Pentágono comunicações internas sobre os serviços religiosos, o seu custo, convidados e quaisquer queixas recebidas dos funcionários.



"Os Secretários Hegseth e Chavez-DeRemer estão a abusar do poder dos seus cargos governamentais e dos recursos financiados pelos contribuintes para impor a sua religião preferida aos trabalhadores federais", alegou Rachel Laser, presidente e CEO da Americans United, num comunicado.



"Mesmo que estes serviços de oração sejam apresentados como voluntários, há pressão sobre os funcionários federais para participarem de modo a agradar aos seus chefes."



Os capelães militares normalmente fornecem serviços religiosos dentro do departamento de defesa. Como clérigos ordenados e oficiais comissionados, eles ministram a partir da sua tradição específica, mas dão assistência espiritual às tropas de qualquer fé ou sem fé.



Hegseth anunciou na terça-feira duas reformas no que descreveu como "tornar o corpo de capelães grande novamente." Ele quer que os capelães se concentrem mais em Deus e menos na "autoajuda e autocuidado" terapêutico.



Numa mensagem em vídeo, o secretário da Defesa disse que os capelães não usariam mais o seu posto no uniforme, mas seriam identificados por insígnias religiosas e argumentou que a medida removeria o "desconforto ou ansiedade" que os membros do serviço têm em procurar os oficiais para cuidados espirituais.



Mas, o responsável da Defesa também disse que os militares estão a reduzir o número de códigos de fé, ou afiliações religiosas, que reconhece. Os militares passarão agora a usar 31 afiliações religiosas, menos do que as mais de 200 anteriores., que incluíam muitas pequenas denominações protestantes, bem como identificações para Wiccanos, ateus e agnósticos.



Os militares são religiosamente diversos, e quase 70% das tropas identificam-se como cristãos, de acordo com um relatório do Congresso de 2019. alvo."



Lusa