Seguro diz a Gouveia e Melo que ainda "tem mais um dia" para fazer uma proposta

Hoje à tarde, à margem de uma ação de campanha na Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, Seguro foi questionado pelos jornalistas sobre o facto de Gouveia e Melo o ter associou ao corte do valor das pensões no período da "troika".

"Ele ainda tem mais um dia para apresentar uma proposta para o país, se tiver", respondeu apenas, escusando-se a mais comentários sobre o tema.

O candidato presidencial Gouveia e Melo associou hoje o seu adversário António José Seguro ao corte do valor das pensões no período da "troika" e prometeu que, se for eleito, vetará qualquer decreto nesse sentido.

"Comigo não vai passar nenhum decreto-lei, nem nada, que comprometa as pensões das pessoas mais velhas", declarou o ex-chefe do Estado-Maior da Armada aos jornalistas.

À Lusa, o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, acusou Gouveia e Melo de "falsificação da história" com estas declarações, considerando que só a tenacidade de Seguro impediu que cortes temporários tivessem sido permanentes.

"Em política não vale tudo e muito menos a falsificação da história. Eu percebo que há um contexto eleitoral que não está a correr bem ao candidato Gouveia e Melo, mas não vale tudo. Isso é uma absoluta falsificação da história", acusou Eurico Brilhante Dias.