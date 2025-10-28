Seguro diz que cartazes do Chega merecem "repúdio"

O candidato à presidência da República disse que as campanhas eleitorais devem ser feitas com o mínimo de civismo e respeito pela constituição.





"Essas frases são frases que merecem o meu repúdio, são frases que atentam contra os nossos valores constitucionais", reforçou, acrescentando que acredita que "a esmagadora maioria do povo português reprova esse tipo de campanhas eleitorais" e que "não vale tudo" para obter votos.



António José Seguro fez estas declarações aos jornalistas após um encontro com estudantes da Associação Académica da Madeira, no Campus Universitário da Penteada, no Funchal.





Sobre o encontro, António José Seguro referiu que o país vive num paradoxo em que o Estado e as famílias investem na formação dos jovens que, depois, muitos deles não conseguem permanecer no país e "vão ajudar outros países e outras economias".

