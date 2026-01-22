Política
Presidenciais 2026
Seguro diz que debate com Ventura foi tratado pela "equipa"
O candidato à Presidência da República respondeu esta quinta-feira às questões dos jornalistas após uma reunião com especialistas em Política Internacional.
"Penso que será o 31º debate", afirmou quando os jornalistas perguntaram se apenas um debate antes da 2ª volta seria suficiente para esclarecer os portugueses.
Sobre a notícia da RTP que indica que Marques Mendes irá declarar apoio à sua candidatura, Seguro não quis responder até que tal informação seja oficializada pelo social-democrata.
De igual forma, o candidato apoiado pelo PS não quis responder sobre o posicionamento de Cavaco Silva ou Passos Coelho nestas eleições.
António José Seguro lembrou ainda a importância de recorrer à diplomacia na resolução de conflitos e também a sugestão que já deixou para uma reunião de líderes políticos da NATO sobre a Gronelândia.