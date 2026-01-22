Seguro diz que debate com Ventura foi tratado pela "equipa"

Questionado sobre o motivo para ter sido agendado apenas um debate, António José Seguro explicou: "Esse assunto foi tratado com a minha equipa que trata dessas questões de comunicação".



"Penso que será o 31º debate", afirmou quando os jornalistas perguntaram se apenas um debate antes da 2ª volta seria suficiente para esclarecer os portugueses.



Sobre a notícia da RTP que indica que Marques Mendes irá declarar apoio à sua candidatura, Seguro não quis responder até que tal informação seja oficializada pelo social-democrata.



De igual forma, o candidato apoiado pelo PS não quis responder sobre o posicionamento de Cavaco Silva ou Passos Coelho nestas eleições.



António José Seguro lembrou ainda a importância de recorrer à diplomacia na resolução de conflitos e também a sugestão que já deixou para uma reunião de líderes políticos da NATO sobre a Gronelândia.

