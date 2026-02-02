Em direto
A resposta aos danos da depressão Kristin e a evolução do estado do tempo

Seguro doa 1.500 metros de material para cartazes para fazer lonas de cobertura de casas

Seguro doa 1.500 metros de material para cartazes para fazer lonas de cobertura de casas

O candidato presidencial António José Seguro doou hoje 1.500 metros de material não impresso destinado a cartazes de propaganda política para fazer lonas de cobertura para as casas afetadas pela tempestade Kristin, disse fonte oficial da candidatura.

Lusa /

VER MAIS

De acordo com a candidatura, Seguro abdicou de colocar um cartaz e entregará "1.500 metros de lonas para cobrir telhados e equipamentos de famílias afetadas" pela tempestade Kristin, que afetou a região Centro na noite de terça para quarta-feira.

"É material que não está impresso, portanto sem qualquer mensagem" política, refere a mesma fonte, adiantando também que as lonas começaram a ser entregues hoje e o "processo de distribuição estará concluído até ao final do dia".

Segundo a candidatura, as lonas serão entregues aos bombeiros voluntários de Leiria, Castelo Branco, Ourém (distrito de Santarém) e Condeixa-a-Nova (distrito de Coimbra), e cada um "fará depois a distribuição no seu distrito, de acordo com as necessidades".

Nove pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois três óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

   A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Tópicos
PUB
PUB