Seguro "feliz" com debate à esquerda destaca caminho próprio: "Não cedo a pressões"

Foto: José Coelho/LUSA

"O caminho da minha candidatura, a natureza da minha candidatura, sou eu que a decido. Não cedo a pressão nenhuma nem negoceio nada", respondeu o candidato, em Lisboa, numa ação de campanha que o levou a percorrer algumas ruas do centro da cidade e em que foi sendo acompanhado por cânticos de apoio.



"Soares é fixe!", ouviu-se ao longo da arruada, num momento preparado pelos apoiantes para fazer lembrar a corrida presencial de há 40 anos - em que Mário Soares acabou por derrotar Freitas do Amaral numa segunda volta.



"No seu tempo, cada presidente deixa uma marca. Eu quero deixar várias", disse Seguro, que reitera que a campanha é feita com uma voz própria e uma ideia para o país: "Vai ser sempre assim até ao final".



Ainda sobre uma eventual desistência de Jorge Pinto, António José Seguro diz ter ficado "feliz" após ter ouvido o candidato apoiado pelo Livre afirmar que não será por si que o ex-líder socialista não será o novo chefe de Estado.



"Claro que fico feliz. Desejo ter cada vez mais apoios. Sinto que esta onda de confiança e de esperança em torno da minha candidatura está a crescer", insistiu, num momento em que as sondagens o vão colocando bem colocado para passar à segunda volta.



Outro dado dos últimos dias tem sido a presença de militantes e dirigentes do PS em todas as ações de campanha, nos vários pontos do país: "Eu não sei se é resultado das sondagens ou se as sondagens são efeito de haver mais gente. Deve ser uma combinação".