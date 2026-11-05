Política
Seguro justifica ausência de Montenegro de conferência de imprensa com reuniões com partidos
O Presidente da República justificou a ausência do primeiro-ministro da conferência de imprensa do final da Cimeira Ibero-Americana com as reuniões que Luís Montenegro mantém em Lisboa, sublinhando a coordenação entre ambos nesse sentido.
"O senhor primeiro-ministro só não está aqui porque teve que ir mais cedo para Portugal, para poder receber líderes partidários no âmbito de algo que lançou com o propósito de se encontrarem soluções concretas para responder à crise da habitação", respondeu aos jornalistas.
O chefe de Estado considerou ainda que tal justificação "é mais do que plausível" e foi até "acordada entre os dois" líderes.
"Quando as pessoas acordam (...) entre órgãos de soberania, tudo está bem", afirmou António José Seguro.
Para o Presidente da República, o que "é mais relevante" é que "os partidos e o Governo estejam em condições e tenham disponibilidade para dialogar com um propósito de encontrarem soluções para resolver os problemas das pessoas".
António José Seguro falava aos jornalistas em conferência de imprensa, após o fim da 30.ª Cimeira Ibero-Americana, que decorreu em Madrid, um momento em que é tradicional estar igualmente presente o primeiro-ministro.
c/ Lusa