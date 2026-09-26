Seguro lembra firmeza na defesa do feminismo e da igualdade de oportunidades

"Foi com pesar que o Presidente da República tomou conhecimento do falecimento de Maria do Carmo Romão", pode ler-se numa nota publicada no `site` oficial da Presidência da República.

Para António José Seguro, Maria do Carmo Romão "era uma mulher de fortes convicções, que abraçou com firmeza causas como o feminismo, a igualdade de oportunidades e a justiça social".

Apresentando à sua família e amigos as mais sentidas condolências, o chefe de Estado salientou ainda que Maria do Carmo Romão deixa "um exemplo de cidadania e de inspiração para as novas gerações".

A antiga deputada socialista e ex-provedora da Santa Casa de Lisboa Maria do Carmo Romão morreu na sexta-feira em Faro, a sua cidade natal, aos 89 anos, anunciou hoje fonte familiar.

Maria do Carmo Romão Sacadura Santos foi provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa entre janeiro de 1996 e dezembro de 2001.

Foi também eleita deputada socialista à Assembleia da República em três legislaturas, a VII, VIII e IX, as duas primeiras correspondentes aos Governos liderados pelo primeiro-ministro António Guterres (entre 1995-1999 e 1999-2002) e a última ao Governo de Durão Barroso e de Pedro Santana Lopes (2002-2005).

Anteriormente fora secretária Adjunta do Governador de Macau, nomeada pelo Presidente Mário Soares, em 1989.

Após o 25 de Abril foi ainda presidente da Comissão da Condição Feminina, um organismo público que deu origem à atual Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

Nascida em 25 de agosto de 1937 filha de um casal de pequenos agricultores, Maria do Carmo Romão frequentou em Faro a instrução básica e liceal e, em seguida, frequentou o curso de direito na Faculdade de Direito de Lisboa.

Em inícios da década de 1960, ingressou no então Ministério das Corporações, onde ascendeu a vários cargos dirigentes, sublinhou a família.