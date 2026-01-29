Política
Presidenciais 2026
Seguro luta contra a abstenção e pede mobilização dos eleitores: "Faça sol ou faça chuva"
Num dia marcado por reações aos estragos provocados pela Tempestade Kristin, sobretudo na zona de Leiria, António José Seguro foi até Almada apelar a uma "união de esforços" para um "regresso à normalidade" o mais rapidamente possível, mas também para insistir no apelo ao voto no próximo dia 8 de fevereiro.
Na ação de campanha pela margem sul do Tejo - com arranque marcado para o Café Central -, o apelo foi reforçado a cada conversa. E, se até ao balcão do café o apoio a Seguro foi entusiástico, o candidato prefere travar eventuais euforias para pedir a maior mobilização possível.
"As sondagens dão-me uma vitória por números expressivos e o que eu digo às pessoas é que os votos é que elegem o presidente da República", reiterou António José Seguro, que, confrontado com um apoiantes que quis felicitar o candidato pela vitória, atirou: "Não há parabéns antecipados".
Ao longo de uma manhã em que também visitou a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, António José Seguro falou com vários jovens, a quem disse que, se for eleito chefe de Estado, terá como objetivo procurar soluções para tenham melhores condições salariais e para que fiquem a trabalhar dentro do território nacional: "Portugal é um país bom para viver, também tem que ser um país bom para trabalhar".
Comício adiado em Almeirim e vários apelos à "união de esforços" para o "regresso à normalidade" após temporal
A indicação de que poderia haver alterações à agenda do candidato foi dada logo pela manhã por António José Seguro e, ao início da tarde, a confirmação do cancelamento da sessão noturna em Almeirim, no distrito de Santarém, foi dada aos jornalistas em forma de comunicado.
"O Plano Distrital de Emergência e Proteção Civil para o distrito de Santarém encontra-se ativo, bem como o Plano Especial de Emergência de cheias na Bacia do Tejo. Em função da situação que se vive nesta região do país, a candidatura de António José Seguro decidiu não realizar a sessão prevista para esta quinta-feira à noite, no Cine Teatro de Almeirim", pode ler-se.
A informação surgiu a par de um renovar dos apelos por parte do candidato que, após ter visitado a zona de Leiria fora dos holofotes e longe dos microfones dos jornalistas, garantiu que só irá regressar aos locais afetados com a comitiva caso tal "não atrapalhe" os trabalhos das autoridades.
"Estou muito, muito, muito preocupado. Estou chocado com as imagens que vi, com os relatos que tenho ouvido hoje dos autarcas. É natural que eu, sozinho, me desloque, ainda hoje, a algumas dessas zonas. Para expressar a minha solidariedade e, sobretudo, para perceber melhor a situação, mas o país tem de perceber que estamos a viver uma autêntica tragédia em alguns dos concelhos", assinalou. No mesmo sentido, Seguro insistiu: "Eu não vou aproveitar este momento para qualquer aproveitamento político", e apelou: "Quem quiser ajudar, designadamente com geradores para que se possam restabelecer situações de fornecimento de energia elétrica, unidades de saúde e lares, que contactem as câmaras municipais dos concelhos mais atingidos".