Seguro luta contra a abstenção e pede mobilização dos eleitores: "Faça sol ou faça chuva"

", disse o candidato apoiado pelo PS.Na ação de campanha pela margem sul do Tejo - com arranque marcado para o Café Central -, o apelo foi reforçado a cada conversa. E, se até ao balcão do café o apoio a Seguro foi entusiástico,

"As sondagens dão-me uma vitória por números expressivos e o que eu digo às pessoas é que os votos é que elegem o presidente da República", reiterou António José Seguro, que, confrontado com um apoiantes que quis felicitar o candidato pela vitória, atirou: "Não há parabéns antecipados".





Aos apoiantes que quiseram interpelar Seguro, o candidato respondeu ainda que está com "" para o que resta da campanha, mas não só. E já pensa no cargo em Belém: "Força tem de ser para cinco anos".

Ao longo de uma manhã em que também visitou a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, António José Seguro falou com vários jovens, a quem disse que, se for eleito chefe de Estado, terá como objetivo procurar soluções para tenham melhores condições salariais e para que fiquem a trabalhar dentro do território nacional: "Portugal é um país bom para viver, também tem que ser um país bom para trabalhar".

Comício adiado em Almeirim e vários apelos à "união de esforços" para o "regresso à normalidade" após temporal

A indicação de que poderia haver alterações à agenda do candidato foi dada logo pela manhã por António José Seguro e, ao início da tarde, a confirmação do cancelamento da sessão noturna em Almeirim, no distrito de Santarém, foi dada aos jornalistas em forma de comunicado.

", pode ler-se.A informação surgiu a par de um renovar dos apelos por parte do candidato que, após ter visitado a zona de Leiria fora dos holofotes e longe dos microfones dos jornalistas, garantiu que só irá regressar aos locais afetados com a comitiva caso tal "" os trabalhos das autoridades.", assinalou.", e apelou: "".