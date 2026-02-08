Seguro mais que duplica votação da primeira volta

O candidato apoiado pelo PS ganhou com uma maioria de dois terços, contra André Ventura, conquistando os 18 distritos e duas regiões autónomas dos Açores da Madeira, venceu 303 concelhos e mais de 2.900 freguesias.

André Ventura ganhou em São Vicente (Madeira) e Elvas (distrito de Portalegre) e aumentou 413 mil votos em relação à primeira volta, realizada há três semanas.

Em relação à primeira volta, Seguro subiu 1.741.223 votos, duplicando a votação para um total de 3.482.481 boletins.

Numa comparação entre as duas voltas, Seguro aumenta ligeiramente acime de 100% o número de votos enquanto Ventura apenas cresceu 31%.

António José Seguro foi hoje eleito Presidente da República com 66,82% na segunda volta das eleições presidenciais, batendo André Ventura, que teve 33,18%, segundo os resultados provisórios das presidencias.