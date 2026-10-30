Seguro pede fim de “jogo de trica partidária” e exige convergências para solucionar crise na habitação

O presidente da República criticou esta sexta-feira a inação e o “jogo de trica partidária” que disse impedirem os partidos de encontrar soluções para os problemas dos portugueses, nomeadamente na habitação.





"Não é responsabilidade dos partidos políticos, do Parlamento, dos governos, de contribuírem com soluções em conjunto para resolver essa situação, sobretudo numa área em que ninguém tem a solução de criar casas de um dia para o outro? Precisamos de anos e esses anos ultrapassam legislaturas", frisou.





“A divergência deve ser uma desculpa para a inação? Para não se agir?”, questionou António José Seguro na visita às obras de requalificação da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, em Leiria.





“Os partidos não têm o dever e a obrigação de se pôr de acordo em soluções que possam ajudar os portugueses, designadamente os jovens, a ter acesso à habitação? Ou mesmo na área da saúde”, insistiu o presidente.

Jornal da Tarde | 30 de outubro de 2026 | 30 de outubro de 2026





O chefe de Estado disse ainda que, muitas das vezes, o que vê nos partidos “é o passa-culpas, é um jogo de trica partidária que deve ser posta de lado e concentrada em resolver os problemas concretos das pessoas”.





“Eu não peço que os partidos abdiquem de ser o que são, que não lutem pelas suas ideias”, explicou, dizendo que o seu dever enquanto presidente é “exigir que os partidos cumpram a sua função”.