Seguro quer ganhar também em Faro onde na primeira volta Ventura o bateu

No arranque do seu discurso no jantar com apoiantes na Guia, em Albufeira, distrito de Faro, Seguro manifestou "bastante orgulho" em estar no único distrito no continente onde não foi o mais votado na primeira volta destas presidenciais.

"Mas ambicionamos vencer as eleições, também aqui no Algarve, no próximo domingo. Mas, para o caso de não as vencermos, quero dizer a todas as algarvias e a todos os algarvios que se for eleito Presidente da República, serei o Presidente da República de todos os portugueses. Daqueles que votaram e daqueles que não votaram na nossa candidatura", prometeu.

De acordo com o candidato presidencial apoiado pelo PS, esta já não é só a sua candidatura, sendo agora de todos os portugueses, ou seja, a "candidatura de Portugal".

"E tenho muito gosto em ter aqui, esta noite, Macário Correia, que foi mandatário da candidatura de Luís Marques Mendes. E em ter o Ricardo Mariano, que foi mandatário da candidatura de Gouveia e Melo. A vossa presença e, com certeza, de outras dezenas de apoiantes, quer de Marques Mendes, quer de Gouveia e Melo, representam bem a essência da democracia", enfatizou.

Para Seguro, a democracia é feita de "pessoas que se respeitam, que lutam pelas suas convicções e que, num momento certo, sabem que o lado é que devem estar para defender a democracia".

"Bem-haja pela vossa presença. É que, entre democratas, não há inimigos. Não há ódio. Há adversários. Há oponentes. E há uma convergência essencial em torno da democracia, que é o melhor regime que os homens descobriram, apesar de todos os seus defeitos", elogiou.