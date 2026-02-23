Seguro recebe Montenegro na terça-feira no Palácio de Queluz

Segundo uma nota divulgada pela assessoria de comunicação do Presidente eleito, o encontro está marcado para as 16:00 no Palácio Nacional de Queluz, onde António José Seguro tem um gabinete de trabalho até tomar posse como chefe de Estado, em 09 de março.

"Além da apresentação formal de cumprimentos, o primeiro-ministro detalhará o programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), cujas linhas gerais foram anunciadas ao país na passada sexta-feira", lê-se na nota.