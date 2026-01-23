Política
Presidenciais 2026
Seguro recusa debate das rádios
Vai haver apenas um frente a frente televisivo entre os dois candidatos à segunda volta das Presidenciais.
Não vai haver frente a frente na rádio entre António José Seguro e André Ventura.
Antena 1, Renascença, TSF e Observador convidaram os dois candidatos para um debate na segunda volta. Ventura aceitou, mas Seguro recusou.
Os dois candidatos enfrentam-se assim num único frente a frente, nas televisões, na próxima terça-feira. O debate vai ser transmitido na RTP, SIC e TVI.
O confronto entre os dois candidatos está marcado para as 20h30 e terá a duração de uma hora e 15 minutos.
As três televisões propuseram a realização de dois debates, o que também foi aceite por André Ventura, mas a candidatura de Seguro disponibilizou-se apenas para um frente a frente.
A última vez que Seguro e Ventura estiveram frente a frente foi no dia 17 de novembro, no debate que marcou o arranque dos 28 confrontos da primeira volta das Presidenciais.
Esta sexta-feira, às 20h00, no Telejornal, a RTP divulga a primeira sondagem da Universidade Católica sobre as intenções de voto na segunda volta.
