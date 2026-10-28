Seguro reuniu-se com especialistas e entidades ligados à habitação

Seguro reuniu-se com especialistas e entidades ligados à habitação

O Presidente da República reuniu-se esta quarta-feira com especialistas e entidades ligadas à habitação.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Página da Presidência da República

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António José Seguro esteve em Belém com com associações de inquilinos e proprietários, do setor da construção civil, autarcas e associações de habitação pública.

As imagens foram divulgadas na página de internet da Presidência. Seguro anunciou ontem este encontro, e avisou que tem estado atento e vigilante à crise da habitação.

Na quinta-feira é a vez dos partidos serem recebidos em Belém.
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