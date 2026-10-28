Política
Seguro reuniu-se com especialistas e entidades ligados à habitação
O Presidente da República reuniu-se esta quarta-feira com especialistas e entidades ligadas à habitação.
António José Seguro esteve em Belém com com associações de inquilinos e proprietários, do setor da construção civil, autarcas e associações de habitação pública.
As imagens foram divulgadas na página de internet da Presidência. Seguro anunciou ontem este encontro, e avisou que tem estado atento e vigilante à crise da habitação.
Na quinta-feira é a vez dos partidos serem recebidos em Belém.
As imagens foram divulgadas na página de internet da Presidência. Seguro anunciou ontem este encontro, e avisou que tem estado atento e vigilante à crise da habitação.
Na quinta-feira é a vez dos partidos serem recebidos em Belém.