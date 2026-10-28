Seguro reuniu-se com especialistas e entidades ligados à habitação

António José Seguro esteve em Belém com com associações de inquilinos e proprietários, do setor da construção civil, autarcas e associações de habitação pública.



As imagens foram divulgadas na página de internet da Presidência. Seguro anunciou ontem este encontro, e avisou que tem estado atento e vigilante à crise da habitação.



Na quinta-feira é a vez dos partidos serem recebidos em Belém.

