Seguro sobre segunda volta: "em democracia nada está garantido"

"Temos de trabalhar muito para garantirmos e para merecermos esta vitória", acrescentou, não deixando de admitir que a candidatura está num bom caminho e conseguiu "um resultado fantástico".



Quanto aos apoios de outros candidatos e líderes partidários, Seguro lembrou "que estão a surgir" e afirmou acreditar que receberá mais apoios "quer à nossa esquerda, quer à nossa direita, quer ao centro" e "apoios que não venham de quadrantes políticos".



E sobre as relações instituições, o candidato apoiado pelo PS garantiu que vai fazer tudo "para que não sejam afetadas" a partir da tomada de posse.



Ainda questionado sobre as diferenças ao adversário na segunda volta, Seguro garantiu que "há um oceano de diferenças" entre si e André Ventura.

