Política
Seguro sobre segunda volta: "em democracia nada está garantido"
Questionado se, disputando a segunda volta com André Ventura, as eleições são mais fáceis, António José Seguro respondeu que "em democracia nada está garantido, muito menos as vitórias".
Quanto aos apoios de outros candidatos e líderes partidários, Seguro lembrou "que estão a surgir" e afirmou acreditar que receberá mais apoios "quer à nossa esquerda, quer à nossa direita, quer ao centro" e "apoios que não venham de quadrantes políticos".
E sobre as relações instituições, o candidato apoiado pelo PS garantiu que vai fazer tudo "para que não sejam afetadas" a partir da tomada de posse.
Ainda questionado sobre as diferenças ao adversário na segunda volta, Seguro garantiu que "há um oceano de diferenças" entre si e André Ventura.