Seguro teve mais um voto do que Ventura em Figueira de Castelo Rodrigo

Entre os concelhos mais disputados, de acordo com uma análise feita pela agência Lusa aos resultados provisórios das presidenciais de domingo, André Ventura, com o apoio do Chega, teve mais dois votos do que António José Seguro, candidato apoiado pelo PS, em Pedrógão Grande (Leiria).

Já a maior diferença entre o primeiro, António José Seguro, e o segundo classificado, neste caso João Cotrim Figueiredo, que teve o apoio da Iniciativa Liberal, aconteceu em Lisboa, com 36.799 votos.

Na Golegã (Santarém), a diferença entre Ventura e Seguro foi de seis votos e em Porto Moniz (Madeira) de oito votos. Já Seguro mais nove votos do que Ventura em Barrancos (Beja) e Sernancelhe (Viseu).

Seguro teve mais 20.782 votos do que Ventura no concelho de Vila Nova de Gaia (Porto) e mais 17.172 votos do que Cotrim em Coimbra.

Em Braga, o candidato apoiado pelo PS teve mais 15.167 votos do que Ventura e em Matosinhos teve mais 14.666 votos do que o candidato da Iniciativa Liberal. No Porto, Seguro também ganhou a Cotrim, com uma diferença de 14.425 votos.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no domingo, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, com 16,%, à frente de Gouveia e Melo, com 12%, e de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS, com 11%.

À esquerda, Catarina Martins (BE) teve 2%, António Filipe (PCP) teve, 1,6% e Jorge Pinto (Livre) 0,6%, que ficou abaixo do cantor Manuel João Vieira que conseguiu 1%.