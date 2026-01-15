Seguro toma "boa nota" de afirmação de Jorge Pinto e diz que todos os votos vêm a tempo

Enquanto visitava o Museu Bernardino Machado, em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, foi noticiada a declaração do seu opositor Jorge Pinto que pediu aos eleitores para que "votem livremente" e que afirmou que percebe o voto numa candidatura que impeça uma segunda volta entre um candidato antidemocrático e outro "demasiado próximo do Governo".

"Eu tomo boa nota da declaração que o candidato Jorge Pinto acabou de fazer e reafirmo aquilo que tenho dito nos últimos dias e ainda hoje, que é necessário que cada portuguesa e cada português dê utilidade ao seu voto. O único candidato moderado, o único candidato do centro-esquerda, o único candidato que é fiel e leal à Constituição da República Portuguesa e que pode passar à segunda volta, sou eu", começou por responder.

Questionado sobre se esta declaração do candidato apoiado pelo Livre não vinha tarde, Seguro respondeu que "todos os votos que chegarem até às 19 horas do próximo domingo vêm a tempo".