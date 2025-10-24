Seguro vai percorrer o país durante um mês para ouvir portugueses

"Ao longo desta jornada, para recolha de opiniões e diálogo com os portugueses, vão ser realizadas visitas a universidades, empresas, clubes, instituições, museus, mercados, escolas, associações culturais, entre outros", indicou fonte da candidatura à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, "serão 30 dias para unir os portugueses em torno do desígnio `fazer de Portugal um país justo e de excelência`".

Esta volta, que começa no Algarve e em Beja, vai incluir também uma passagem pelas regiões autónomas da Madeira e Açores e uma visita à diáspora.

No sábado, António José Seguro estará na Universidade do Algarve, para uma sessão com o reitor na qual vão participar também "vários especialistas em desenvolvimento regional".

O candidato faz depois uma visita ao mercado municipal de Faro e encontra-se com autarcas em São Brás de Alportel, onde participará também uma iniciativa denominada "Conversa com Futuro -- Coesão Territorial e Desenvolvimento do Interior".

Depois, o antigo secretário-geral do PS segue para Olhão, onde estará presente na sessão de abertura do ano letivo da universidade sénior.

Ainda em Olhão, António José Seguro vai visitar uma unidade de transformação de algas para fins cosméticos e alimentares, e já em Faro, encontra-se com Associação da Ilha da Culatra e visita a Feira de Santa Iria.