Seguro vai ter gabinete no Palácio de Queluz a partir de quarta-feira

António José Seguro irá chegar às 10h00 e será recebido pela secretária-geral da Presidência da República e pelo presidente da Câmara Municipal de Sintra, lê-se numa nota enviada à comunicação social.







De acordo com a mesma informação, não haverá declarações à imprensa, mas será permitido captar imagens.



Seguro, candidato apoiado pelo PS, venceu no domingo a segunda volta das eleições presidenciais, batendo o presidente do Chega, André Ventura.