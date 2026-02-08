Seguro vence nos concelhos em calamidade, onde Ventura cresce menos que a média

Nalguns dos concelhos mais afetados pela depressão, os resultados provisórios indicam que o crescimento de Seguro foi acima da média nacional (100%), ao contrário de André Ventura (31%).

No território nacional, numa comparação entre as duas voltas, Seguro já o dobro dos votos da primeira volta e mais 43 votos (3.482.481), enquanto Ventura apenas cresceu 31%, subindo 413 mil votos.

Em Leiria, o concelho mais afetado pela depressão Kristin e onde milhares de pessoas ainda estão sem eletricidade, Ventura obteve mais três mil votos (20%), contra Seguro que aumentou aqui 122%, mais do que duplicando o resultado da primeira volta.

Na Marinha Grande, um município que tem uma freguesia com a maior parte da população sem eletricidade e viu várias empresas atingidas, o cenário ainda foi mais acentuado - Ventura apenas cresceu 13% e Seguro subiu 90%.

Em Pombal, André Ventura venceu as eleições na primeira volta e aumentou cerca de 20%, mas António José Seguro subiu 110%, conquistado uma clara maioria de 63% na segunda volta.

Em Ourém, já no distrito de Santarém, que foi um dos municípios mais atingidos pela depressão, particularmente nas zonas rurais, André Ventura havia vencido na primeira volta (6.965 votos) e subiu agora 25%, mas Seguro aumentou quase 150%.

Cenário semelhante se passou nalguns dos concelhos mais populosos do centro do país que está em situação de calamidade, com André Ventura a ter um aumento muito abaixo da média nacional.

Foi em Penamacor e Coimbra, dois concelhos que fazem parte do mapa da situação de calamidade, que Seguro teve os seus melhores resultados nacionais.

Dos 68 municípios em situação de calamidade, três concelhos (Golegã, Arruda e Alcácer do Sal) adiaram as votações devido ao mau tempo e algumas mesas de voto e freguesias também decidaram não realizar hoje a eleição.