Sessão solene do 25 de Abril mantém-se apesar dos três dias de luto

Na declaração que fez aos jornalistas, Aguiar-Branco revelou que vai ser realizada a sessão solene dos 51 anos do 25 de Abril no Parlamento, explicando que a celebração respeita o legado deixado pelo Papa.





Depois e assinar o livro de condolências, o presidente da Assembleia da República também confirmou que estará no funeral de Francisco, no próximo sábado e será acompanhado por Marcelo Rebelo de Sousa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e o primeiro-ministro Luís Montenegro.





"Na sessão solene do 25 de abril haverá um momento de tributo ao Papa Francisco, através de um voto que eu próprio irei apresentar. Deste modo, num momento que é tão solene para Portugal e para o povo português - o dia 25 de Abril -, numa sessão tão importante para Portugal, esse voto significa também a particular gratidão e o particular apreço que o povo português tinha para por este Papa", declarou José Pedro Aguiar-Branco.